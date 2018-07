Seu bebê recém-nascido pode ser sua maior prioridade – mas o atendimento pós-parto também conta. Da dor vaginal aos problemas urinários, eis o que esperar ao se recuperar de um parto vaginal. Uma gravidez muda seu corpo de um modo diferente do que você espera, e não para quando o bebê nasce. O seguinte é para ser esperado fisicamente e emocionalmente após um parto vaginal.

Dor vaginal

Se você teve episiotomia ou lesão vaginal durante o parto, a ferida pode doer por algumas semanas. Lágrimas extensas podem levar mais tempo para cicatrizar. Para aliviar o desconforto durante a recuperação:

Sente-se em um travesseiro ou um anel acolchoado.

Resfrie a ferida com uma bolsa de gelo ou coloque um bloco de hamamelis refrigerado entre um absorvente higiênico e a ferida.

Use uma mamadeira para colocar água morna no períneo ao urinar.

Sente-se em um banho morno apenas o suficiente para cobrir suas nádegas e quadris por cinco minutos. Use água fria se for calmante.

Tome um analgésico. Se necessário, peça ao seu médico um spray ou creme anestésico.

Converse com seu médico sobre o uso de um produto para amaciar as fezes ou laxante para prevenir a constipação.

Informe o seu médico se você tiver dor intensa, persistente ou crescente, que pode ser um sinal de infecção.

Secreções vaginais

Após o parto, você começará a derramar a mucosa superficial que encheu seu útero durante a gravidez. Você tem uma saída desta membrana e sangue (Lochia) por semanas. Esta descarga será vermelha e pesada nos primeiros dias. Em seguida, afunila, torna-se cada vez mais aguado e muda de marrom-rosado para branco-amarelado.

Se você tiver sangramento vaginal grave, consulte seu médico – encharcando uma compressa em menos de uma hora – especialmente se acompanhada de dor pélvica, febre ou dor uterina.

Contrações

As contrações podem ocorrer ocasionalmente nos primeiros dias após o parto, às vezes como após a dor. Essas contrações – que muitas vezes são semelhantes às cólicas menstruais – ajudam a evitar o sangramento excessivo, comprimindo os vasos sangüíneos no útero. A dor é comum durante a lactação devido à liberação de ocitocina. Seu médico pode recomendar que você use um analgésico de venda livre.

Incontinência

A gravidez, as contrações e o parto vaginal podem apoiar, alongar ou lesionar os músculos do assoalho pélvico que sustentam o útero, a bexiga, o intestino delgado e o reto. Isso pode fazer com que você vaze algumas gotas de urina enquanto espirra, ri ou tosse (incontinência de estresse). Esses problemas geralmente melhoram em algumas semanas, mas podem durar muito tempo.

Enquanto isso, use bandagens e faça exercícios de Kegel para fortalecer os músculos do assoalho pélvico. Para fazer cones, imagine sentar em um mármore e puxar seus músculos pélvicos como se estivesse levantando o mármore. Experimente por três segundos e depois relaxe por três. Trabalhe no exercício 10 a 15 vezes seguidas, pelo menos três vezes por dia.

Hemorróidas

Se você notar dor durante o movimento do intestino e inchaço ao redor do ânus, você pode ter hemorróidas – veias inchadas no ânus ou no reto inferior. Para ajudar a aliviar o desconforto durante as hemorróidas:

Use um creme hemorroidário de venda livre ou supositório com hidrocortisona.

Use almofadas com hamamélis ou anestésico.

Mergulhe sua área anal duas a três vezes ao dia por 10 a 15 minutos em água morna.

Se você tem medo de defecar porque está preocupado em danificar o períneo ou aumentar a dor causada por hemorróidas ou ferimentos perineais, tome medidas para manter as fezes macias e regulares. Coma alimentos ricos em fibras – incluindo frutas, verduras e cereais integrais – e beba muita água. Pergunte ao seu médico se necessário para um amaciante de fezes.

Seios sensíveis

Alguns dias após o nascimento, seus seios podem ficar cheios, firmes e sensíveis (inchaço). A amamentação frequente é recomendada para prevenir ou minimizar o inchaço. Se os seus seios – incluindo os círculos escuros da pele (aréola) ao redor dos mamilos – estiverem inchados, o bebê pode ter dificuldade para pegá-los. Para ajudar seu bebê a travar, você pode manualmente empurrar ou usar uma bomba tira leite para expressar uma pequena quantidade de leite materno antes de alimentar seu bebê. Para aliviar o desconforto no peito, use panos quentes ou tome um banho quente antes de amamentar ou exprimir, o que pode ajudar na remoção do leite. Coloque panos frios entre seus alimentos em seus seios. Mesmo analgésicos vendidos sem receita poderiam ajudar.

Se você não quiser amamentar, use um sutiã de apoio como um sutiã esportivo. Não bombeie seus seios nem esprema o leite, o que fará com que seus seios produzam mais leite.

Perda de cabelo e alterações na pele

Durante a gravidez, os níveis aumentados de hormônio aumentam a proporção de crescimento do cabelo para cabelo adormecido ou arremessador. O resultado é muitas vezes cabelo extra-exuberante – mas agora é o período de retorno. Após o nascimento, a perda de cabelo ocorre por até cinco meses.

As estrias não desaparecem após o nascimento, mas acabam por desaparecer de vermelho para prata. Espere que a pele escura durante a gravidez – como manchas escuras no rosto (cloasma) – desaparece lentamente.

Alterações de humor

O nascimento desencadeia uma confusão de emoções fortes. Muitas mães novas experimentam um período de desânimo ou ansiedade, às vezes chamado de baby blues. Os sintomas incluem alterações de humor, gritos, ansiedade e distúrbios do sono. Os baby blues geralmente param dentro de duas semanas. Enquanto isso, cuide bem de si mesmo. Compartilhe seus sentimentos e peça ajuda ao seu parceiro, entes queridos ou amigos.

Se você tem alterações de humor severas, perda de apetite, fadiga avassaladora e falta de vitalidade logo após o nascimento, pode ter depressão pós-parto. Consulte o seu médico se achar que está deprimido, especialmente se os seus sintomas não desaparecerem sozinhos, se tiver problemas em cuidar do seu bebé ou realizar as suas tarefas diárias, ou se você ou o seu bebé se machucarem ]

Perda de peso

Após o seu nascimento, você pode parecer que ainda está grávida. Isso é normal A maioria das mulheres perde 6 quilos durante o parto, incluindo o peso do bebê, da placenta e do líquido amniótico. Nos dias após o nascimento, você perde peso extra dos fluidos que sobraram. Depois disso, uma dieta saudável e exercícios regulares podem ajudá-lo a retornar gradualmente ao seu peso pré-gestacional.

A investigação pós-parto

Cerca de seis semanas após o nascimento, seu médico verificará sua vagina, colo do útero e útero para se certificar de que você se recupera bem. Este é um ótimo momento para falar sobre a retomada da atividade sexual, controle de natalidade, amamentação e como se adaptar à vida com um novo bebê.

Compartilhe qualquer preocupação que você possa ter sobre sua saúde física ou emocional. É provável que o que você sente seja completamente normal. Quando você entrar nesta nova fase da vida, entre em contato com seu médico.

Referências